16日の石川県内は高気圧に覆われ、おおむね晴れの天気となっています。こうした中、金沢市の兼六園では、16日から雪吊りの取り外し作業が始まりました。高気圧に覆われ、朝からおおむね晴れの天気となっている16日の石川県内。午前11時の気温は、金沢で10.5度、小松では10.4度などと、春の訪れを感じる気温となっています。こうした中、青空の広がった兼六園では、16日から雪吊りの取り外し作業が始まり、庭師らが声を掛け合いなが