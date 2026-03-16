【特別展示企画「Beyond the Screen：5つの世界のデスク展」】 3月20日より実施 会場： Kアリーナ横浜 5階 特設ブース Hamee（ハミィ）が運営するゲーミングアクセサリーブランド「Pixio（ピクシオ）」は、特別展示企画「Beyond the Screen：5つの世界のデスク展」を3月20日よりKアリーナ横浜 5階の特設ブースにて実施する。 同社は、同日