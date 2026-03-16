元プロ野球選手で野球解説者の五十嵐亮太氏が15日、YouTubeチャンネル『イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜』で公開された動画に出演。「2026 ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)」で、ベネズエラ代表に敗れた侍ジャパンの敗因を分析した。五十嵐亮太氏○ベネズエラと日本の投手陣を分析スタッフから「亮太さんの中で敗因につながったと思うポイントを解説いただきたい」と聞かれ、五十嵐氏は「これはちょっと結果論