【モデルプレス＝2026/03/16】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第10話が、3月15日に放送された。新たに登場したキャストに注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「豊臣兄弟！」市（宮崎あおい）の結婚相手役で登場した朝ドラ俳優◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い