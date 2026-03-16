Netflixアニメーション映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』が、「第98回アカデミー賞授賞式」にて、挿入歌『Golden』で歌曲（主題歌）賞を勝ち取った。3月16日8時（現地時間15日19時）、アメリカ・ロサンゼルスのハリウッド・ドルビー・シアターで開催された「第98回アカデミー賞授賞式」において、『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』の楽曲『Golden』が歌曲賞に選出された。【注目】『デーモン・ハンターズ』続編制