BTSが、カムバックに合わせてソウル全域を“お祭りムード”で染め上げる。3月16日、BTSはグローバルファンプラットフォーム「Weverse」に『BTS THE CITY ARIRANG SEOUL』の詳細プログラムを公開した。【関連】“世界100個”の限定グッズも…BTS、韓国ホテルと豪華コラボ『BTS THE CITY ARIRANG SEOUL』は、3月20日から4月19日までソウル各地で展開される都市型プロジェクトだ。（写真＝BIGHIT MUSIC）新アルバム『ARIRANG』がリリ