イラン攻撃でアメリカは上陸作戦の先遣部隊となる第31海兵遠征部隊を送り込む方針で、イランでの地上戦が展開される可能性もでてきた。2026年3月14日放送の情報番組「サタデーステーション」（テレビ朝日系）はイラン情勢を取り上げたが、注目されるのは日米首脳会談での高市首相の発言だ。安倍晋三首相は「国際法上認められない行為をする国を支援しない」だったがジャーナリストの柳澤秀夫さんは、イタリアのメローニ首相の発言