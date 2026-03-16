ジェジュンが代表を務めるiNKODEエンターテインメント初のボーイズグループ「KEYVITUP（キービットアップ）」に期待が高まっている。KEYVITUPは3月15日、公式チャンネルを通じてデビュードキュメンタリー『NO CAP：THE MAKING OF KEYVITUP』を公開した。【写真】「KEYVITUP」メンバーも！iNKODE男子練習生公開今回のコンテンツは、4月8日の正式デビューを控えた5人のメンバーの素顔や、チームのアイデンティティを深く掘り下げた内