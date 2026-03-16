資料 岡山財務事務所の調査によりますと、岡山県の企業134社が回答した2026年1月～3月の景況感は、「前の期より上昇」と答えた企業から「下降」と答えた企業を差し引いた指数がマイナス7.5ポイントと、前期より18.9ポイント下降しました。マイナスに転じたのは2期ぶりです。 製造業では、新型車の発売効果により需要が安定しているなどとして、自動車などが「上昇」超となるものの、中国向けの受注が減少しているなど