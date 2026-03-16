香川県／池田豊人 知事16日 香川県の池田豊人知事が2026年夏に行われる県知事選挙に2期目を目指して立候補する意向を表明しました。 （香川県／池田豊人 知事）「芽が出始めた香川の新しい発展の機会を逃すことなく大きく育て、県民の安全で幸せな生活を守るため、次期知事選挙に立候補する」 2月定例県議会最終日の16日、本会議で表明したものです。 池田豊人知事は、高松市出身の64歳です。東京大学大学院修了後