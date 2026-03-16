【イヴBODY HARNESS_リニューアルVer.】 8月 発売予定 価格：27,800円 Pink・Charmは、フィギュア「イヴBODY HARNESS_リニューアルVer.」を8月に発売する。価格は27,800円。 本商品はイラストレーター・rurudo氏イラスト同人誌「FAKE DOLL」に掲載された「BODY HARNESS」のイラストを立体化。リニューアルVer.としてお口の形状を変え新規金型変