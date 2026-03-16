国民的グループ「嵐」のラストコンサートツアーが13日の札幌・大和ハウスプレミストドームから開始。コンサートは“虹”をキーワードにした曲で始まった。【もっと読む】活動停止→STARTO社退社後も“芸能界引退”はしない？ 嵐リーダー大野智の“マル秘”ビジネスプラン「20年の活動休止前、松本潤が紅白で、『僕たちの嵐がいったんやみます。嵐が去った後に“虹”のかかった美しい空が、どうか皆さんの前に広がりますよう。明