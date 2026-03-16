三重県桑名市のスーパーの駐車場で15日午後、80代の夫が運転していた軽自動車に70代の妻がひかれて死亡しました。警察によりますと、15日午後2時半ごろ、桑名市大仲新田にあるスーパーの駐車場で、74歳の無職の女性が81歳の夫が運転していた軽自動車にひかれました。女性は頭などを強くうち病院に運ばれましたが、その後死亡しました。女性は先に車から降りてうまく駐車できていないことを夫に伝