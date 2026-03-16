『ドラマチックエリア佐野』としてリニューアルオープン3月17日午前10時、東北自動車道の佐野サービスエリア（上り線）がリニューアルオープンする。オープンに先がけて、3月13日に報道関係者向けに内覧会が開催された。【画像】3月17日、東北自動車道佐野SA（上り線）リニューアルオープン！NEXCO東日本初の上下線一体型全99枚東京方面から東北自動車道を北上して約60km。日光方面や南東北あたりにドライブに行くとき、最初の休