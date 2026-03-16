株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が14日、自身のXを更新し、優待券で食べたラーメンを紹介した。【写真】めっちゃ美味そう！桐谷さんが爆食いした人気店のラーメン保有株や優待品などを紹介している桐谷さんだが、今回は「らあめん花月嵐デビューフルキャストの株を安い時に買って持ってたら、去年5月にラーメンが食べられる優待を新設(今も総合利回り4%超)。去年9月に優待券が届い