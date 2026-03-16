小田原市やその周辺では、弁護士に法的トラブルを無料相談できる窓口があります 弁護士は、法的トラブルについて予防段階から解決に至るまでをサポートしてくれる法律の専門家です。小田原市および近隣エリアでは、法律事務所のほか、弁護士会、市役所、法テラスなどの公的機関においても、弁護士による無料相談を利用できます。弁護士に相談することで、現状の問題点を整理できたり、解決までの道筋を描きやすくなったり