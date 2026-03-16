イランのホルムズ海峡封鎖に伴う原油の供給不足に備えて、4年ぶりに石油の備蓄放出が始まりました。記者「この場所にあるのが民間の原油貯蔵タンクです。きょうから備蓄の放出が始まります」政府はきょうから、石油元売り各社に義務づけている備蓄の量を70日分から55日分に引き下げました。ホルムズ海峡の事実上の封鎖により、今月20日ごろから日本に来るタンカーが大幅に減る見通しで、国内需要の15日分の石油を市場に放出するよ