中東情勢が緊迫する中、日米とアジア各国の閣僚が参加したフォーラムで、安定的なエネルギー供給確保で協力していくとの共同声明が取りまとめられました。赤沢経産相「現下の情勢を踏まえ、インド太平洋地域における安定的なエネルギー供給の確保に協働する決意を共有すること、原子力やLNGなど安定的で信頼性の高いエネルギーインフラへの投資の重要性を確認することなどを含む共同声明を取りまとめた」日米やアジアなどの閣僚や