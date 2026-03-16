原油価格が一時、1バレル＝100ドルを再び突破するなか、トランプ大統領は石油輸送の要衝ホルムズ海峡での船舶護衛について「7か国程度」に参加を求めたことを明らかにしました。アメリカトランプ大統領「いま、海峡警備に関する協力について他国と協議を進めていて、前向きな反応が得られていると考えている」トランプ大統領は15日、イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡での船舶の護衛について、「7か国程度」に協力を求めた