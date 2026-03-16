準々決勝でWBC敗退となった日本代表・侍ジャパン。近藤健介選手が自身のSNSを更新し、現在の思いを明かしました。前回大会では全試合に先発出場し、見事なバッティング技術や選球眼など力を遺憾なく発揮して優勝に貢献。今大会の躍動にも期待がかかりましたが、不振に苦しみました。大谷翔平選手のあとを打つ2番と、プレッシャーのかかるポジションで起用されることも多かった中で今大会は無安打。準々決勝では9回の代打で起用され