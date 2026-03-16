全国トップを切って高知と岐阜で桜が開花しました。午前10時すぎ、高知市の高知城にある標本木を気象台の職員が訪れました。高知地方気象台井本忍 調査官「本日、6輪咲いているのを観測しましたので、本日開花ということになります」標本木では、6輪の開花が確認されました。高知では平年より6日早く、去年より7日早い開花で、全国トップとなりました。一方、岐阜でもきょう午前、気象台の職員がソメイヨシノの標本木に5〜6