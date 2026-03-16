世界最高峰の映画賞である「第98回アカデミー賞」授賞式が現地時間15日に米ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた（対象作品：2025年公開映画）。今回は、2002年に長編アニメーション賞が新設されて以来、24年ぶりとなる新部門「キャスティング賞」が誕生。全24部門の受賞作品・受賞者が発表された。【画像】作品賞にノミネートされた10作品の場面写真作品賞は、『ワン・バトル・アフター・アナザー』が受賞。今回、マル