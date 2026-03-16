主要統計を発表する中国国家統計局の記者会見＝16日、北京（共同）【北京共同】中国国家統計局が16日発表した1〜2月の主要統計によると、消費動向を示す小売売上高は前年同期比で2.8％増加した。伸び率は2025年12月の前年同月比0.9％増から大幅に拡大した。1〜2月は前年より春節（旧正月）に伴う大型連休が長く、個人消費が堅調だったとみられる。伸び率の拡大は25年5月以来となった。中国では春節の時期が毎年違うため、変