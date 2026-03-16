東京証券取引所週明け16日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続落した。下げ幅は一時700円を超えた。中東情勢悪化が長期化するとの懸念が原油高につながり、景気減速を不安視した売り注文が先行した。午前終値は前週末終値比681円19銭安の5万3138円42銭。東証株価指数（TOPIX）は41.87ポイント安の3587.16。米国、イスラエルとイランとの軍事衝突は終息が見通せず、15日のニューヨーク原油先物相場では指標とな