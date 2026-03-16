◇大相撲春場所9日目（2026年3月16日エディオンアリーナ大阪）大相撲の幕内・阿武剋（25＝阿武松部屋）が16日、休場した。8日目は平幕・王鵬（26＝大嶽部屋）に寄り倒され黒星を喫していた。今場所は左足首の負傷で2日目から、23年九州場所の初土俵以来初の休場も、5日目から再出場していた。9日目の対戦相手、正代（34＝時津風部屋）は不戦勝となる。