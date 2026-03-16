予備校講師の林修先生が１５日、ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」で、自身の給料について述べる一幕があった。この日はキングコング・西野亮廣が、前回も大好評だったというお金に関する講義を開催。終活中の大学生が給料を上げる方法はあるのか？と質問し、西野独自の目線で給料を上げる方法を伝授した。これを聞いていたアインシュタインの河井ゆずるが、予備校講師の林先生へ「講師として給料はすぐにポンポンと上がったんです