【ブンデスリーガ】ブレーメン 0−2 マインツ（日本時間3月15日／ヴェーザーシュタディオン）【映像】佐野海舟、一瞬で潰す“爆速タックル”→ボール奪取の瞬間マインツに所属する日本代表MF佐野海舟が、驚異の危機察知能力でカウンターを防ぐタックルを見せた。その際の加速力にファンの注目が集まっている。15位のマインツは日本時間3月15日に行われたブンデスリーガ第26節で、13位のブレーメンと対戦。勝ち点1差で迎えた残留争