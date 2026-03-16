「半年前JAで買った小松菜の根っこの部分をジップロックに植えて育てた結果」【写真】ジップロックに「元肥入り野菜用培養土」を入れ植えますそんな投稿がXで話題になっています。投稿したのは、家庭菜園のアイデアを発信している「ぽたろうの家庭菜園HACK」さん（@HACK1136）。捨ててしまいがちな“根っこ”から、小松菜を約6カ月間も収穫し続けたというのです。投稿には、「やっぱり天才 根っこ探してきます！」「こんなに育つん