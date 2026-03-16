就活生の保護者が希望する子どもの就職先はどこなのでしょうか。株式会社マイナビ（東京都千代田区）が実施した「マイナビ 2025年度就職活動に対する保護者の意識調査」によると、1位は5年連続で「公務員」となり、民間企業の1位も前年同様に「トヨタ自動車」となりました。【調査結果を見る】親が希望する子どもの就職先ランキングTOP11調査は、大学4年生と大学院2年生以上で今年就職活動を終えた、もしくは現在活動中の子ども