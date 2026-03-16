阪急電鉄が公式ホームページで公開した「安全・安心なご利用のための撮影ルール」がSNS上で話題となっている。【写真】話題になった阪急電鉄のリリース特に注目を集めたのが、次の一文。「SNS等における収益性のある投稿など営利活動につながり得る撮影や個人のお客様によるライブ配信等のための撮影は、当社が許可した場合を除き、お断りいたします。」これを受けて、SNSでは「許可した場合ってどういうこと？」「もう電車は撮影