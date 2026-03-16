節約しているけど、お金が貯まらないという話をよく聞きます。実は、ちょっとした習慣、落とし穴によってお金が貯まらない、無駄遣いになってしまうケースがあります。◆【マンガ】元銀行員は見た！1000万円貯金がある人の共通点あるある1：ヒマ潰しにお金を使う「ヒマ潰しにお金を使うこと」は積み重ねると大きなお金を失うことにつながります。具体的には、外出しているときや仕事の帰り、友達との約束の谷間の時間など、空いた