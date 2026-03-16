日本では「Gノーズ」復活、北米では「Z32ルック」に日産は2026年1月、スポーツカー「フェアレディZ」マイナーチェンジモデルを発表し、夏に発売すると明らかにしました。初代のデザインをほうふつとさせるとして話題になり、正式発売に向けて期待が高まっています。いっぽう、北米では2025年9月に発表された2026年モデルで、ネオクラシックなデザインを採用したパッケージ「ヘリテージエディション」が新たに設定されていま