きのう（15日）、投票が行われた美作市長選挙は現職の萩原誠司氏が新人との一騎撃ちを制し5回目の当選を果たしました。 【写真を見る】美作市長選挙現職の萩原誠司氏が5回目の当選「初心に戻り一から産業政策を再起動しようと思う」【岡山】 「バンザイ」 任期満了による美作市長選挙は現職の萩原誠司氏が7249票を得て5期目の当選を果たしました。一夜明けた、けさ萩原市長が「通常通り職務に励みたい」と希望したこともあり