Image: Google 先週Google（グーグル）は、AI「Gemini」を搭載したGoogleマップの大型アップデートを発表。「Ask Maps」機能で、会話形式で運転中でも行き先の質問や要望にGeminiが答えてくれるようになります。ドライブ中に便利そう新しく現れた「Ask Maps」ボタンをポチッとすれば、たちまちGoogleマップがコンシェルジュのような存在になります。Googleの公式ブログでは、「スマホの充電