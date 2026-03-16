三重県桑名市にあるスーパーの駐車場で、81歳の夫が運転する車に妻がはねられて死亡しました。 【写真を見る】81歳夫の運転する車に74歳妻がはねられ死亡 スーパー駐車場で止め直す際に急発進か 車は50ｍほど走って停止 三重･桑名市 警察によりますときのう午後2時20分ごろ、桑名市のスーパーの駐車場で、81歳の夫が運転する車に74歳の妻がはねられ、搬送先の病院でその後死亡しました。