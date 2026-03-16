「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、3月27日（金）から、『ポケットモンスター』の30周年を記念し、ポケモンたちの“ピース”な暮らしを描いた『ポケピース』との初コレクションを、全国の店舗およびECサイト「STRIPE CLUB」で発売する。【写真】ピチューやニャスパーも登場！『ポケピース』コレクション全26種一覧■ポケピースのなかまたちを人気アイテムに今回登場するのは、ドーナツやカップケーキなどのスイ