左足ハムストリングの負傷で離脱しているレアル・ソシエダの久保建英が、現在のコンディションなどを明かした。３月15日に行なわれたラ・リーガ第28節・オサスナ戦（３−１）の前に、ピッチ上で久保はインタビューに応じる。『DAZN』のスペイン版の公式Xが伝えた。「（調子は）かなり良いです。みんなのおかげで、しっかり回復するために数日間、日本に戻り、その後はこちらで理学療法士やリハビリ担当者と共に、すべてがとて