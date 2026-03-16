現地３月15日に開催されたプレミアリーグ第30節で、16位のトッテナムは、６位のリバプールと敵地アンフィールドで対戦。18分にドミニク・ソボスライに直接FKで先制点を浴びるも、土壇場の90分にリシャルリソンに同点弾を奪い、１−１で引き分けた。降格危機にあるトッテナムは、リーグ戦12試合未勝利となり、またしても2026年初白星を逃したものの、イゴール・トゥードル暫定監督の下で初めて勝点を手にした。トーマス・フラ