今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【角煮もどき】葵ちゃんは簡単おつまみで雑に呑みたーい☆★☆★★★★』というるけ@雑のみ葵ちゃんさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）とてもにくにくしい﻿【角煮もどき】葵ちゃんは簡単おつまみで雑に呑みたーい☆★☆★★★★「角煮が食べたい！でも煮込み時間を待てない！」そんな欲望を叶えてくれるレシピが紹介されています。投稿者は、“簡単おつ