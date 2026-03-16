全国のトップを切って岐阜と高知でソメイヨシノが開花しました。【映像】開花したソメイヨシノの様子岐阜や高知の桜の標本木では5輪以上の花が咲いていることを確認され、気象台は午前10時過ぎにソメイヨシノの開花を発表しました。それぞれ平年より1週間ほど早い開花で岐阜では過去最も早い開花の記録に並びます。この先1週間は全国的に春の暖かさとなる見込みで、東日本や西日本で続々と開花の便りが届きそうです。（ANN