フジテレビ井上清華アナウンサー（30）が16日、同局系「めざましテレビ」（月〜金曜午前5時25分）に生出演。復帰を果たした。番組冒頭、MCの伊藤利尋アナが「井上さんも休暇から戻ってきました」と説明。井上アナは満面の笑みを浮かべていた。先週9日の放送で伊藤アナは「今週、休暇のためお休みを頂戴します」と説明。続けて「代わりに藤井（弘輝）ア…、小室さんが」と語ると、藤井フミヤを父に持つ藤井アナが後列から前列にせり