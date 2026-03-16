現地時間15日に米ハリウッドで開催されている第98回アカデミー賞授賞式は、米国とイスラエルによるイラン攻撃の影響で警備体制を強化した。米西海岸を標的とした報復ドローン攻撃の可能性を米連邦捜査局（FBI）がカリフォルニア州の法執行機関に対し警告したと報じられたことを受け、前例のないアカデミー賞史上最多となる1000人以上の警察官が動員されたとハリウッド・レポーター誌は伝えており、世界最高峰の警備体制で臨んでい