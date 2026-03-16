焼き鳥店・鳥貴族のキャラクター・トリッキーの公式Xが16日更新され、偽アカウントに注意を呼び掛けた。【写真】「ご注意ください！」画像とともに注意喚起した鳥貴族・トリッキーの投稿投稿では「偽アカウントに注意」と書き出し、「鳥貴族を装った偽アカウントより、プレゼント当選者とタグ付けされるなど、多数の報告とお問い合わせをいただいております」と報告した。続けて「鳥貴族とは一切関係ありませんので、ご注意