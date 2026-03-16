お笑いコンビ「鬼越トマホーク」良ちゃん(40）が15日のABEMA「チャンスの時間」（日曜後11・00）に出演。霜降り明星の粗品（33）と笑い飯・哲夫（51）のバトルについて語った。今回は、口げんか最強コンビを決める人気企画「コンビ対抗！フリースタイル口喧嘩バトルトーナメント」を実施。審査員を務めている良ちゃんは「審査員も刺される時代」と、粗品と哲夫のバトルに触れた。粗品は昨年12月、審査員を務めた「女芸人No.1