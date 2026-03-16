俳優で気象予報士の石原良純（64）が16日、テレビ朝日系「羽鳥慎一のモーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。ベネズエラに敗れてWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）8強で終わった侍ジャパンについてコメントした。番組では冒頭で準々決勝の日本−ベネズエラ戦のハイライト映像とドジャース大谷翔平投手の「悔しい」などのコメントを紹介した。MC羽鳥慎一が「残念でしたけど、いい試合でした」と前振りすると石原