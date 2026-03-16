「子どもとの2ショットが少ない」とモヤモヤしているママたちの声が、SNSで多く上がっている。ニュース番組『わたしとニュース』は、子どもとの写真を残す重要性や残すためのコツをプロの写真家に聞いた。【映像】「一発勝負やめろ!!!」反響を呼んだとあるママの2ショット我が子との写真が少ないとモヤモヤしているママに向けて、ありふれた自宅の一室をイメージしたフォトスタジオを運営するフォトスタジオMuuの中川小夜子さ