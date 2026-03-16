大統領専用機内で取材に答えるトランプ大統領＝14日/Nathan Howard/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は15日、ホルムズ海峡の安全確保への協力を各国に打診した結果、「いくつか前向きな反応があった」と明らかにした。一方で、「関与したくない」国もあると述べた。トランプ氏は、政権が接触した具体的な国名は明らかにしなかった。トランプ氏は大統領専用機エアフォースワンの機内で記者団に対し、「各国には15日と14日夜に連