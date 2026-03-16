テレビ朝日の桝田沙也香アナ（32）が16日、テレビ朝日系「羽鳥慎一のモーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。16日から休暇に入った松岡朱里アナの代役で出演し、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）侍ジャパンの生放送での、家族の反応についてコメントした。番組冒頭で、MC羽鳥慎一は「今週松岡さん、お休みです。桝田沙也香アナウンサーにお願いします」と桝田アナを紹介した。羽鳥が「さあ、WBCです。日本は準