開発に成功したペレット状の新素材を手にする佐々木さん＝２０日、横須賀市神明町横須賀で誕生の新素材を世界に─。横須賀市内に生産拠点を置く再生素材メーカー「ＴＢＭ」（東京都千代田区）が、家庭ごみなどから排出される容器包装など使用済みプラスチック由来のリサイクル素材の開発に成功した。従来の新品プラ素材よりも強度が高く、自動車の内装部品などへの活用を目指す。担当者は「捨てられるごみが夢のある素材に生まれ