Windowsの更新プログラムであるWindows Updateを適用した後、PCのCドライブにアクセスできなくなる問題が報告されていたのですが、これはSamsung製デバイス固有の問題であることが明らかになりました。Microsoft blames Samsung for making Windows 11 25H2, 24H2 C drive inaccessible - Neowinhttps://www.neowin.net/news/microsoft-blames-samsung-for-making-windows-11-25h2-24h2-c-drive-inaccessible/Windows 11, version